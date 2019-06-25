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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" продлевает размещение допэмиссии на 14 млрд рублей на 2020 год

Вчера, 15:50
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Размещение допэмиссии акций "Русгидро" на 14 миллиардов рублей приостановлено для продления второго этапа на 2020 год, следует из материалов компании.
Размещение акций было приостановлено 21 июня из-за внесений изменений в решение совета директоров о дополнительном размещении акций на 14 миллиардов рублей. Как пояснили в компании, второй этап размещения будет проходить в 2020 году, а зарегистрированная эмиссия действует только до августа 2019 года. В связи с этим компании необходимо приостановить действующую эмиссию и зарегистрировать новую.

"Для финансирования первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий электропередачи Певек - Билибино "Русгидро" проводит дополнительную эмиссию акций, срок по которой истекает в августе 2019 года. При этом, Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает бюджетное финансирование проекта также и в 2020 году. Для получения бюджетных средств в следующем году общество продлевает эмиссию на второй год", - пояснили РИА Новости в энергокомпании.

В мае компания сообщала, что акционеры, воспользовавшись преимущественным правом, выкупили 49,95% допэмиссии компании, всего на 7 миллиардов рублей из общего объема в 14,013 миллиарда рублей.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин разрешил увеличить уставный капитал "Русгидро" в 2018-2020 годах на сумму до 13 миллиардов рублей за счет федерального бюджета с обеспечением доли РФ не ниже текущих 60,56% для финансирования проекта строительства двух линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ "Певек - Билибино" на Чукотке. Также в 2018 году совет директоров "Русгидро" одобрил размещение дополнительных акций номинальной стоимостью 14 миллиардов рублей.
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В марте вышло постановление правительства РФ, предусматривающее, что "Русгидро" в 2019 году получит 7 миллиардов рублей, а в 2020 году - 6 миллиардов через допэмиссию в пользу РФ для реализации первого этапа проекта строительства этих ЛЭП. Контролирующий акционер "Русгидро" - государство, доля которого на конец марта составляла 60,6%, банку ВТБ принадлежит 13,3% компании, ООО "Авиатранс" - 6%, прочим акционерам - 20,1%.
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