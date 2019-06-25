Кузнецова предложила СК вместе работать над законом о наставничестве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила во вторник Следственному комитету вместе проработать предложения по закреплению в законодательстве института наставничества в социальной сфере, чтобы определить, что такое наставничество и каким образом его можно реализовывать.

"Мы предлагаем проработать совместно со Следственным комитетом предложения по закреплению института наставничества. Как вариант, рассмотреть его закрепление в 120 ФЗ "Об основах системы профилактики" как одного из методов профилактики, определить его и предложить методическую реализацию в субъектах", - сказала омбудсмен на селекторном совещании с представителями следственных органов в СК РФ.

Кузнецова отметила, что во многих субъектах, где уже реализован проект, просят законодательного регулирования.

"Сегодня многие субъекты РФ, которые работают с темой наставничества, отмечают недостаточность его регулирования. Конечно, нельзя вдаваться и в другую крайность, то есть забюрокрачивать этот механизм, или каким-то образом его ограничивать, ставить жесткие рамки... Но определить, что такое наставничество, каким образом его можно реализовывать и все-таки делать более предсказуемым и понятным общение взрослого и ребенка, тем более если это сирота", - заявила уполномоченный.