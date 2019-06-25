Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T15:36Z
https://ria.ru/20190625/1555899179.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/17/1555151797_0:299:2897:1929_1036x0_80_0_0_e4d2df1f1dc11c03ad05b09a01f27e93.jpg
РИА Новости

Кузнецова предложила СК вместе работать над законом о наставничестве

Вчера, 15:36
199
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила во вторник Следственному комитету вместе проработать предложения по закреплению в законодательстве института наставничества в социальной сфере, чтобы определить, что такое наставничество и каким образом его можно реализовывать.
"Мы предлагаем проработать совместно со Следственным комитетом предложения по закреплению института наставничества. Как вариант, рассмотреть его закрепление в 120 ФЗ "Об основах системы профилактики" как одного из методов профилактики, определить его и предложить методическую реализацию в субъектах", - сказала омбудсмен на селекторном совещании с представителями следственных органов в СК РФ.
Панорама Тюмени
14 декабря 2018, 10:34
В Тюмени стартует проект наставничества для подростков-сирот
Кузнецова отметила, что во многих субъектах, где уже реализован проект, просят законодательного регулирования.
"Сегодня многие субъекты РФ, которые работают с темой наставничества, отмечают недостаточность его регулирования. Конечно, нельзя вдаваться и в другую крайность, то есть забюрокрачивать этот механизм, или каким-то образом его ограничивать, ставить жесткие рамки... Но определить, что такое наставничество, каким образом его можно реализовывать и все-таки делать более предсказуемым и понятным общение взрослого и ребенка, тем более если это сирота", - заявила уполномоченный.
Также омбудсмен просила у представителей следственных органов поддержки своей работы в области наставничества в субъектах, а также предлагала им подумать о сотрудничестве в рамках проекта: проведении совместных мероприятий, конкурсов рисунков от СК для детей-сирот.
000011
Обсудить 0
Анна КузнецоваСледственный комитет РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросила СК заняться детдомами-интернатами
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о целях развития в сфере демографии. 25 июня 2019
Медведев призвал исправить ситуацию с выплатами субсидий семьям в регионах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал резолюцию ПАСЕ по России позитивным шагом
Работа ветеринарной клиники
В ОП Москвы обсудили вопрос льготной стерилизации домашних животных
Лента
новостей
Пожилая женщина на диагностическом обследовании
Всероссийский союз страховщиков назвал 10 частых нарушений прав пациентов
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара
Экспертиза установила, какие средства использовал московский отравитель
Борщевик
Минздрав Подмосковья рассказал, что делать при ожоге борщевиком
Дым на месте крушения истребителей Eurofighter ВВС Германии
В Германии нашли бортовые самописцы разбившихся истребителей
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Потребление электричества в центре России достигло нового летнего максимума
В РСПП выступили против проекта о сокращенном рабочем дне женщин в селах
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева: каждый министр мог бы обустроить школу, которую он окончил
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о Дне окончания стояния на Угре
Бюджетное правило в России меняться не будет, сообщает замглавы Минфина
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния