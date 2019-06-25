Звезда "Холодной войны" сыграет Николу Теслу

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Томаш Кот, исполнивший роль Виктора в номинированном в этом году на Оскар фильме "Холодная война", сыграет в байопике изобретателя Николу Теслу, Томаш Кот, исполнивший роль Виктора в номинированном в этом году на Оскар фильме "Холодная война", сыграет в байопике изобретателя Николу Теслу, сообщает сайт Deadline.

Сценарий к фильму написал режиссер "Как выйти замуж за три дня" и продюсер "Девушки с жемчужной сережкой" Ананд Такер. Он же выступит в роли режиссера. Продюсером фильма станет Дарья Йовикич, с которой Такер уже работал над "Девушкой с жемчужной сережкой"

Съемки начнутся уже этой осенью.

Изобретатель Никола Тесла сербского происхождения известен рядом прорывов в электротехнике и радиотехнике в конце XIX – начале XX вв. Его работы предвосхитили появление беспроводной коммуникации.