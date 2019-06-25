На участие в выборах главы Алтая документы подали пять кандидатов

БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Кандидаты от пяти партий подали документы на участие в выборах губернатора республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

"Рабочая группа избирательной комиссии республики Алтай по приему и проверке документов, представляемых кандидатами... приняла представленные пакеты документов, выдала кандидатам подтверждение их приема и разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день статусом кандидатов обладают Олег Хорохордин от "Единой России", Дмитрий Софронов от ЛДПР, Виктор Ромашкин от КПРФ, Михаил Соловьев от "Народно-патриотической партии России - Власть народу" и Леонид Ефимов от "Справедливой России".

Срок приема документов о выдвижении кандидатов на должность главы республики истекает 25 июня 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона назначен Хорохордин.