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РИА Новости
Тверская область

Тверской губернатор пригласил Путина на форум "Реки России"

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 25 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 25 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил президента РФ Владимира Путина на форум "Реки России", где будет представлен новый проект в рамках программы по поддержке внутреннего туризма.
"Национальный форум "Реки России". Мы очень ждем Вас, приглашали Вас, хотим представить программу. Этот форум проходит уже шесть лет. Три года как он называется Национальным туристским форумом "Реки России". Это форум не просто водного туризма, а форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран", - сказал Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
По словам губернатора, в этом году форум будет особенным. "Потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел", - добавил он.
Руденя также рассказал президенту, что оттуда будут отправляться суда, в том числе "Пётр Великий".
"Таким образом, можно будет с этого порта дойти до Санкт-Петербурга, до Астрахани, до Каспийского моря. Поэтому это такой наш новый совместный проект с Ростуризмом и правительством Российской Федерации", - пояснил губернатор. "Замечательно. Посмотрим", - сказал президент.
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