Тверской губернатор пригласил Путина на форум "Реки России"

"Национальный форум "Реки России". Мы очень ждем Вас, приглашали Вас, хотим представить программу. Этот форум проходит уже шесть лет. Три года как он называется Национальным туристским форумом "Реки России". Это форум не просто водного туризма, а форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран", - сказал Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.