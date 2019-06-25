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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье у истоков Москвы-реки могут создать природный резерват

Вчера, 14:42
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министерство экологии Московской области согласовало проект создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения – природного резервата "Москворецкий исток" в Можайском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Необходимость создания резервата обусловлена тем, что в истоках Москвы-реки сосредоточено уникальное сочетание экосистем – лесных, луговых и аквальных (водных), которое отличается огромным видовым разнообразием", - сообщает министерство.

Отмечается, что резерват "Москворецкий исток" обеспечит пространственную связь других ООПТ регионального значения – памятников природы "Истоки реки Москвы" на Старьковском болоте, "Верхнемоскворечье" и "Котловина озера Михалевское".
Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.
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