В Подмосковье у истоков Москвы-реки могут создать природный резерват

"Необходимость создания резервата обусловлена тем, что в истоках Москвы-реки сосредоточено уникальное сочетание экосистем – лесных, луговых и аквальных (водных), которое отличается огромным видовым разнообразием", - сообщает министерство.

Отмечается, что резерват "Москворецкий исток" обеспечит пространственную связь других ООПТ регионального значения – памятников природы "Истоки реки Москвы" на Старьковском болоте, "Верхнемоскворечье" и "Котловина озера Михалевское".

Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.