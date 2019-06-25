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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области определят "зоны повышенного коррупционного риска" в ЖКХ

Вчера, 14:15
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ЛИПЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с прокуратурой региона о взаимодействии в реализации антикоррупционного законодательства в сфере расходования бюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации.
Соглашение, подписанное на заседании антикоррупционной комиссии, позволит администрации области и прокуратуре более оперативно обмениваться информацией и своевременно устанавливать барьеры для коррупционных проявлений.
"Борьба с коррупцией, профилактика нарушений во всех органах власти при реализации национальных проектов, государственных программ и при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности - наши приоритеты", - приводит пресс-служба слова Артамонова.
Особое внимание антикоррупционная комиссия уделила предупреждению коррупции в сфере ЖКХ. Артамонов поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции определить зоны "повышенного коррупционного риска" и способы устранения данных проявлений в сфере ЖКХ области, отмечается в сообщении.
Артамонов также подчеркнул, что необходимо более активно осуществлять антикоррупционную пропаганду, направленную на формирование в обществе нетерпимости к коррупции.
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