В Липецкой области определят "зоны повышенного коррупционного риска" в ЖКХ

ЛИПЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с прокуратурой региона о взаимодействии в реализации антикоррупционного законодательства в сфере расходования бюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации.

Соглашение, подписанное на заседании антикоррупционной комиссии, позволит администрации области и прокуратуре более оперативно обмениваться информацией и своевременно устанавливать барьеры для коррупционных проявлений.

"Борьба с коррупцией, профилактика нарушений во всех органах власти при реализации национальных проектов, государственных программ и при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности - наши приоритеты", - приводит пресс-служба слова Артамонова.

Особое внимание антикоррупционная комиссия уделила предупреждению коррупции в сфере ЖКХ. Артамонов поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции определить зоны "повышенного коррупционного риска" и способы устранения данных проявлений в сфере ЖКХ области, отмечается в сообщении.