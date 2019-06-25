УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Как сообщила пресс-служба УПЦ, на празднование дня тезоименитства предстоятеля УПЦ прибыли представители поместных православных церквей - Александрийской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Польской, Чешской, Румынской и Православной церкви в Америке.

"Все представители поместных православных церквей показали сегодня, что признают одну каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь, признают... митрополита Онуфрия", - приводит слова Антония пресс-служба УПЦ МП во вторник.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.