ВТБ продолжит работу с Теодором Курентзисом и MusicAeterna

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Банк ВТБ продолжит партнерство с Теодором Курентзисом, покидающим пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, и его музыкальным коллективом MusicAeterna, сообщает пресс-служба банка.
"В связи с тем, что оркестр musicAeterna прервал контракт с Пермским театром из-за невозможности дальнейшей работы, ВТБ обеспечит условия для продолжения творческой деятельности коллектива Теодора Курентзиса в России", - говорится в сообщении.
На минувшей неделе стало известно о том, что в начале следующего театрального сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
Как отметили в пресс-службе, ВТБ и коллектив musicAeterna связаны партнерскими отношениями с 2016 года. В 2019 году в Москве при поддержке банка прошли два выступления musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории и в концертном зале "Зарядье". В данный момент ВТБ осуществляет поддержку проектов хора и оркестра в качестве генерального партнера musicAeterna.
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