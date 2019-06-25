ВТБ продолжит работу с Теодором Курентзисом и MusicAeterna

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Банк . Банк ВТБ продолжит партнерство с Теодором Курентзисом, покидающим пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, и его музыкальным коллективом MusicAeterna, сообщает пресс-служба банка.

"В связи с тем, что оркестр musicAeterna прервал контракт с Пермским театром из-за невозможности дальнейшей работы, ВТБ обеспечит условия для продолжения творческой деятельности коллектива Теодора Курентзиса в России", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе стало известно о том, что в начале следующего театрального сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.