Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:52Z
https://ria.ru/20190625/1555892413.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149546/86/1495468639_0:131:3179:1919_1036x0_80_0_0_da89532d498f9d71572434ee70dc8ee1.jpg
РИА Новости

ВТБ продолжит работу с Теодором Курентзисом и MusicAeterna

Вчера, 13:52
50
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Банк ВТБ продолжит партнерство с Теодором Курентзисом, покидающим пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, и его музыкальным коллективом MusicAeterna, сообщает пресс-служба банка.
"В связи с тем, что оркестр musicAeterna прервал контракт с Пермским театром из-за невозможности дальнейшей работы, ВТБ обеспечит условия для продолжения творческой деятельности коллектива Теодора Курентзиса в России", - говорится в сообщении.
На минувшей неделе стало известно о том, что в начале следующего театрального сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
Как отметили в пресс-службе, ВТБ и коллектив musicAeterna связаны партнерскими отношениями с 2016 года. В 2019 году в Москве при поддержке банка прошли два выступления musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории и в концертном зале "Зарядье". В данный момент ВТБ осуществляет поддержку проектов хора и оркестра в качестве генерального партнера musicAeterna.
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
21 июня, 15:03
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
000000
Обсудить 0
ВТБРоссияНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Девушка у банкомата Сбербанка
Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят смс от "Билайна"
РИА
Новости
Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
В Эрмитаже 26 июня откроют выставку экспонатов из собрания графа Строганова
На улицах Подгорицы
В Черногории арестован ряд активов Алекпера Исмаилова, пишет "Ъ"
Лента
новостей
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
Состоялось годовое общее собрание акционеров Аэрофлота
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
В "Технограде" на ВДНХ откроется большая имидж-лаборатория для всей семьи
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
Группа "ФосАгро" пролонгировала сотрудничество с Бакулевским центром
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года
Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей
"Русгидро" продлевает размещение допэмиссии на 14 млрд рублей на 2020 год
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Представители ПСБ вошли в Совдир Связь-банка, ПСБ готов к передаче
Район под ремонт: что будет с Капотней?
Район под ремонт: что будет с Капотней?
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии из-за аварии SSJ100
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния