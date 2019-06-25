Партия Порошенко опустилась на четвертое место рейтинга за месяц до выборов

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко за месяц до выборов в Раду опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга, лидером остается политсила действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа", говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

"За "Слугу народа" Дмитрия Разумкова готовы проголосовать 45,3% из всего количества определившихся с выбором, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 12,1% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором. "Батькивщину" Юлии Тимошенко готовы поддержать 8,8% опрошенных избирателей, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4%, партию "Голос" Святослава Вакарчука - 6,8% определившихся избирателей", - заявила на брифинге председатель правления института Ольга Балакирева, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Согласно опросу, преодолеть 5% барьер на выборах в парламент Украины также могут партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко" (4,5%) и "Сила и честь" Игоря Смешко (4,4%). Остальные политические силы не смогли преодолеть 3% барьер.

Опрос проводился институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" с 13 по 19 июня методом личного интервью на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 3013 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Ранее центр "Социс" и комитет избирателей Украины опубликовали данные своего опроса, согласно которым среди тех избирателей, кто намерен голосовать и определился с выбором "Слугу народа" готовы поддержать 47,6%, "Оппозиционную платформу — За жизнь" - 12,4%, "Европейская солидарность" набрала 8,8%, "Батькивщина" 8,7%, "Голос" 6,8%.