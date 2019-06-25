"Рособоронэкспорт" повысил план по экспорту оружия

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) планирует в этом году экспортировать больше оружия по сравнению с планом предыдущего года, сообщил РИА Новости глава "Ростеха" (госкорпорация включает РОЭ) Сергей Чемезов.

"В этом году "Рособоронэкспорт" продаст продукцию военного назначения чуть больше, чем по плану прошлого года. А в прошлом году мы продали оружия на сумму 13,7 миллиарда долларов, и тогда мы перевыполнили план", - сказал Чемезов на форуме "Армия-2019", не уточнив, на каком уровне стоял прошлогодний план.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что финансовые показатели российского экспорта оружия растут четвертый год подряд и вплотную приблизились к 16 миллиардам долларов за год.

По его словам, портфель заказов достиг почти 54 миллиардов долларов – это рекорд. По выручке от продажи оружия Россия уступает только США.

В этой связи известный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что у России есть ресурсы в ближайшие пять лет нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов в год.

По его мнению, сделать это можно за счет более широкой продажи комплексов ПВО С-400 и "Тор-М2", истребителей Су-30СМ и Су-35, а также управляемых авиационных ракет и береговых противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион".

"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.