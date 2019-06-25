Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T12:54Z
https://ria.ru/20190625/1555888880.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155588/76/1555887620_0:249:3196:2047_1036x0_80_0_0_f63218a4f432139cd55f52456c9d25c8.jpg
РИА Новости

На форуме "Армия-2019" представят масштабную экспозицию авиатехники

Вчера, 12:53
264
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Гости Международного военно-технического форума "Армия-2019" смогут увидеть масштабную статическую экспозицию авиатехники, насчитывающую более 50 самолетов и вертолетов, а также посмотреть пять воздушных показов с участием пилотажных групп ВКС, экипажей предприятий авиационной промышленности и аэроклуба ВВС, сообщила журналистам во вторник пресс-служба Минобороны.
"В рамках форума "Армия-2019" на аэродроме "Кубинка" развернут полноценный авиационный кластер с уникальными экспозициями, зрители смогут ознакомиться с инфраструктурой летного городка, комплексами С-400, Панцирь-С, радиолокационными станциями, самолетами Су-24М и Су-25, беспилотниками Форпост, Орлан-10, Элерон, Гранат ВА 1000", - говорится в сообщении пресс-службыфорум.
По данным ведомства, в летной программе примут участие экипажи пилотажных групп ВКС "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ, "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж продемонстрируют экипажи самолетов Як-130, вертолетов Ми-28Н и Ка-52. Наиболее насыщенные программы воздушного показа запланированы на 28-30 июня.
Также экипажи Воздушно-космических сил продемонстрируют летно-технические и боевые возможности авиационной техники на полигоне Алабино. Кроме пилотажных групп ВКС летный состав армейской авиации будет задействован в тактическом эпизоде "Вежливые люди", в котором примут участие экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52. Экипаж выполнит задачи высадки тактического десанта штурмовым способом, авиационное прикрытие и боевое применение по наземным целям.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Вчера, 12:11
В Новосибирске впервые представят истребитель Су-34 "Утенок"
200000
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"Безопасность
Рекомендуем
Ми-28НМ
Первый серийный вертолет Ми-28НМ представили на "Армии-2019"
РИА
Новости
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
На "Армии-2019" показали макет корпуса первого советского ядерного заряда
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2018
Шойгу рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Новосибирске впервые представят истребитель Су-34 "Утенок"
Лента
новостей
Самолет Як-130
Рособоронэкспорт предложил модернизировать Як-130 для экспорта
Иностранный военнослужащий фотографирует танк Т-72 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Делегации 120 стран принимают участие в форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу посетил авиакластер и экспозицию "Хмеймим" на "Армии-2019"
Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
Кадры задержания гражданина Польши, осужденного за шпионаж
Опубликовано видео задержания поляка, пытавшегося получить данные о С-300
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
В ОАК рассказали о работе над семейством военно-транспортных самолетов
"Рособоронэкспорт" за полгода заключил контракты на $7 миллиардов
Международный военно-технический форум Армия-2019
В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Россия на "Армии-2019" подпишет экспортные контракты более чем на $300 млн
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Россия будет активно работать в комиссиях ПАСЕ, заявил Слуцкий
Рособоронэкспорт продал в 2018 году оружия на 13,7 миллиарда долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Лента новостейМолния