На форуме "Армия-2019" представят масштабную экспозицию авиатехники

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Гости Международного военно-технического форума "Армия-2019" смогут увидеть масштабную статическую экспозицию авиатехники, насчитывающую более 50 самолетов и вертолетов, а также посмотреть пять воздушных показов с участием пилотажных групп ВКС, экипажей предприятий авиационной промышленности и аэроклуба ВВС, сообщила журналистам во вторник пресс-служба Минобороны.

"В рамках форума "Армия-2019" на аэродроме "Кубинка" развернут полноценный авиационный кластер с уникальными экспозициями, зрители смогут ознакомиться с инфраструктурой летного городка, комплексами С-400, Панцирь-С, радиолокационными станциями, самолетами Су-24М и Су-25, беспилотниками Форпост, Орлан-10, Элерон, Гранат ВА 1000", - говорится в сообщении пресс-службыфорум.

По данным ведомства, в летной программе примут участие экипажи пилотажных групп ВКС "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ, "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж продемонстрируют экипажи самолетов Як-130, вертолетов Ми-28Н и Ка-52. Наиболее насыщенные программы воздушного показа запланированы на 28-30 июня.