Саммит G20 станет саммитом двусторонних встреч, заявил Орешкин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предстоящий саммит стран "большой двадцатки" можно назвать саммитом двусторонних встреч, потому что именно на таких переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы текущей глобальной повестки, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"На самом деле "двадцатка" на этой неделе, она будет очень интересным мероприятием. Но не участием в "двадцатке", главные события, конечно, здесь будут связаны с многочисленными двусторонними встречами. Можно даже назвать этот саммит саммитом двухсторонок", - сказал Орешкин, выступая на круглом столе Валдайского клуба.

Он отметил, что переговоры за круглым столом, за которым будут лидеры всех двадцати стран, вряд ли принесут практические результаты. "Буквально полторы недели назад я был в Цукубе, где мы встречались с министрами торговли G20, там было все очень просто - Китай критиковал Америку, Америка критиковала Китай, все вместе ни о чем не договаривались. Поэтому, я думаю, этот общий настрой к отсутствию консенсуса на уровне всех стран "двадцати" сохранится и на самом форуме на этой неделе", - пояснил Орешкин.