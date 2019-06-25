Украинская делегация в ПАСЕ не вернется до среды, заявила Геращенко

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.
"Мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа (обсуждения полномочий российской делегации в ПАСЕ – ред.)", - сказала Геращенко в эфире телеканала "Прямой".
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.