В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 900 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 226 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 307 человек (женщин – 92, детей – 157), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 919 человек (женщин – 276, детей – 469)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.