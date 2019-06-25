В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 900 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 226 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 307 человек (женщин – 92, детей – 157), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 919 человек (женщин – 276, детей – 469)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.