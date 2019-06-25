Эксперты: население в городах Китая к 2035 году вырастет до миллиарда

МОСКВА, 25 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . Уровень урбанизации в КНР достигнет 70% к 2035 году. В городах Поднебесной будет жить миллиард человек, общая площадь китайских муниципалитетов достигнет 100 тысяч квадратных километров. Такой прогноз содержится в докладе Академии общественных наук КНР.

Сегодня в городах живет 59,58% населения Китая. Эксперты предупредили, что рост городского населения повлечет более жесткую конкуренцию на муниципальных рынках труда. Так, только в нынешнем году численность рабочей силы в городах КНР вырастет на 15 милилонов человек.

По состоянию на 2017 год, в стране насчитывалось 657 городов. Среди них 121 город с населением от 1 до 3 миллионов человек, 13 городов с населением от 3 до 5 миллионов, и еще 13 с населением свыше пяти миллионов.