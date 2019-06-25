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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперты: население в городах Китая к 2035 году вырастет до миллиарда

Вчера, 11:40
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© AP Photo / Greg BakerДневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
© AP Photo / Greg Baker
МОСКВА, 25 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Уровень урбанизации в КНР достигнет 70% к 2035 году. В городах Поднебесной будет жить миллиард человек, общая площадь китайских муниципалитетов достигнет 100 тысяч квадратных километров. Такой прогноз содержится в докладе Академии общественных наук КНР.
Сегодня в городах живет 59,58% населения Китая. Эксперты предупредили, что рост городского населения повлечет более жесткую конкуренцию на муниципальных рынках труда. Так, только в нынешнем году численность рабочей силы в городах КНР вырастет на 15 милилонов человек.
По состоянию на 2017 год, в стране насчитывалось 657 городов. Среди них 121 город с населением от 1 до 3 миллионов человек, 13 городов с населением от 3 до 5 миллионов, и еще 13 с населением свыше пяти миллионов.
Больше всего муниципалитетов сосредоточено в трех регионах КНР: это дельты рек Янцзы и Чжуцзян (Жемчужная), а также субрегион Пекин-Тяньцзинь-провинция Хэбэй. Хотя на них приходится лишь 5,2% от общей площади Китая, здесь проживают 23% населения страны, которые производят 39,4% ВВП КНР.
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