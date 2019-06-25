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РИА Новости

Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров

Вчера, 11:37
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© Алексей ДружининЧрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь
© Алексей Дружинин
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гаване хотелось бы видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Нам бы хотелось, чтобы Россия занимала лидирующую роль в вопросе иностранных инвестиций на Кубу, сейчас она такую роль не играет. Россия играет ведущую роль в экономическом, торговом, научно-техническом, гуманитарном обмене с Кубой, но не в плане иностранных инвестиций", - сказал он .
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В Гаване считают, что у России есть все условия, чтобы занять лидирующую роль в иностранных инвестициях на остров и во многих отраслях, подчеркнул дипломат.
"Потому что у нас отношения, которые складывались долгое время, на Кубе знакомы с российскими технологиями, тысячи кубинских специалистов говорят на русском и сейчас в 24 российских университетах учатся кубинские студенты. Мы не будем говорить, что не было интереса с российской стороны, мы сами не были в состоянии предложить все, что необходимо российским инвесторам", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с послом Кубы в России >>
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