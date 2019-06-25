Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гаване хотелось бы видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Нам бы хотелось, чтобы Россия занимала лидирующую роль в вопросе иностранных инвестиций на Кубу, сейчас она такую роль не играет. Россия играет ведущую роль в экономическом, торговом, научно-техническом, гуманитарном обмене с Кубой, но не в плане иностранных инвестиций", - сказал он .

В Гаване считают, что у России есть все условия, чтобы занять лидирующую роль в иностранных инвестициях на остров и во многих отраслях, подчеркнул дипломат.