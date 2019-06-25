Тайка Вайтити снимет анимационный фильм о мускулистом блондине

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити займется работой над анимационным фильмом "Флэш Гордон", основанном на одноименном комиксе, сообщает Deadline.
Тайка Вайтити будет и режиссером, и сценаристом фильма "Флэш Гордон".
В течение 80 лет по мотивам научно-фантастического комикса, придуманного и нарисованного Алексом Реймондом в 1934 году, снимали фильмы и сериалы. Теперь он вернется к анимационным истокам.
Флэш Гордон – мускулистый блондин, игрок в поло, и выпускник Йельского университета. Он отправляется на планету Монго, чтобы сразиться с Мингом Безжалостным, который стремиться поработить Землю.
Сейчас Тайка Вайтити работает над "черной" комедией "Кролик Джоджо" и собирается снять фильм по мотивам японской манги "Акира" для Warner Bros.
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