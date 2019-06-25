Тайка Вайтити снимет анимационный фильм о мускулистом блондине

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити займется работой над анимационным фильмом "Флэш Гордон", основанном на одноименном комиксе, Новозеландский режиссер Тайка Вайтити займется работой над анимационным фильмом "Флэш Гордон", основанном на одноименном комиксе, сообщает Deadline.

Тайка Вайтити будет и режиссером, и сценаристом фильма "Флэш Гордон".

В течение 80 лет по мотивам научно-фантастического комикса, придуманного и нарисованного Алексом Реймондом в 1934 году, снимали фильмы и сериалы. Теперь он вернется к анимационным истокам.

Флэш Гордон – мускулистый блондин, игрок в поло, и выпускник Йельского университета. Он отправляется на планету Монго, чтобы сразиться с Мингом Безжалостным, который стремиться поработить Землю.