Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.

"Несмотря на санкции, мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой... Мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой и будем продолжать защищать Венесуэлу на всех международных площадках. Потому что то, что сейчас ведется в отношении Венесуэлы – это агрессия, замаскированная под лживый интерес в развитии Венесуэлы, в стабилизации обстановки, а на самом деле США ведут там гибридную войну с угрозой вторжения", - сказал дипломат.