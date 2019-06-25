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РИА Новости

Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол

Вчера, 11:22
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© AFP 2019 / Francisco JaraВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© AFP 2019 / Francisco Jara
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Куба продолжит поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы со стороны США, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.
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"Несмотря на санкции, мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой... Мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой и будем продолжать защищать Венесуэлу на всех международных площадках. Потому что то, что сейчас ведется в отношении Венесуэлы – это агрессия, замаскированная под лживый интерес в развитии Венесуэлы, в стабилизации обстановки, а на самом деле США ведут там гибридную войну с угрозой вторжения", - сказал дипломат.
"Куба не уступит угрозам США, мы продолжим поддерживать Венесуэлу", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью с послом Кубы в России >>
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КубаВенесуэлаСШАВ мире
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