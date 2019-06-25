В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".

"Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тысяч метров. Отличительной особенностью "Нарцисс" от большинства подобных установок является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечила возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 метров", - говорится в сообщении.

По словам индустриального директора "Ростеха", высокое качество управления обеспечивается за счет полностью цифровой системы. Кроме того, цифровой интерфейс позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы - метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки.

"Нарцисс" разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины, либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.