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РИА Новости
Новое оружие России

В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"

Вчера, 11:09
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КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
"Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тысяч метров. Отличительной особенностью "Нарцисс" от большинства подобных установок является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечила возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 метров", - говорится в сообщении.
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По словам индустриального директора "Ростеха", высокое качество управления обеспечивается за счет полностью цифровой системы. Кроме того, цифровой интерфейс позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы - метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки.
"Нарцисс" разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины, либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.
Новый комплекс показали в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", который проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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