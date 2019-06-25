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РИА Новости

Голикова поручила представить предложения по реестру доноров костного мозга

Вчера, 10:43
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение общественным организациям, входящим в Совет при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, представить свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга и реципиентов, рассказал руководитель секции "Медицина и Фармацевтика" Совета Петр Родионов, он также приветствовал включение в работу НКО.
Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" просит правительство включить в создание регистра доноров костного мозга некоммерческие организации (НКО), которые имеют соответствующие базу и опыт. С таким запросом к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился сопредседатель центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский.
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"Еще в сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова дала соответствующие поручения общественным организациям, которые входят в Совет, представить свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга и реципиентов. В работу включились фонды, которые занимаются проблемой, профессиональное сообщество. Фонд "Подари жизнь" подготовил предложения по урегулированию правового статуса доноров костного мозга", – говорится в комментарии Родионова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, российские специалисты из клиники имени Раисы Горбачёвой помогли сформировать базовые принципы работы регистра доноров. Он также отмечает, что Совет приветствует участие НКО в совершенствовании помощи людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга (ТКМ).
Родионов уточнил, что очередное заседание попечительского совета с участием Голиковой состоится в сентябре 2019 года. Он также отметил огромный вклад Минздрава России в развитие системы оказания помощи больным, нуждающимся в ТКМ. "Министерством в сжатые сроки были подготовлены ключевые документы, определены основные векторы развития с учетом предложений профессионального сообщества", – уточнил он.
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Как рассказала РИА Новости член Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, директор фонда содействия продвижению социально значимых инициатив "Неотчуждаемое" Татьяна Виноградова, её фонд совместно с фондами "Инносоциум" и "Росконгресс" организовал проведение на площадке ПМЭФ дискуссии о развитии донорства костного мозга и его трансплантации в России.
Участие в дискуссии принял директор Регистра доноров костного мозга Испании REDMO Энрика Каррерас, который заявил о важности участия фондов в создании регистра доноров костного мозга и рассказал об опыте Испании по этому вопросу. Каррерас также предложил врачам НИИ имени Раисы Горбачевой и фонду "Неотчуждаемое" посетить Барселону, чтобы поближе познакомиться с работой регистра в Испании, и передал фонду "Неотчуждаемое" для изучения соглашение о сотрудничестве с минздравом Испании.
"Фонд "Неотчуждаемое" и в дальнейшем намерен принимать активное участие в работе совета по совершенствованию помощи людям, нуждающимся в ТКМ, а также готов взять на себя ответственность за адекватное и соответствующее международному опыту и российским реалиям развитие регистра доноров костного мозга и в целом совершенствования медпомощи при ТКМ", – подчеркнула Виноградова.
Донорство костного мозга во всем мире анонимно, добровольно и безвозмездно. Всего в международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается более 30 миллионов потенциальных доноров. Крупнейшие регистры находятся в США (более 13,5 миллиона человек) и Германии (более 7,5 миллиона человек).
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14 сентября 2018, 12:14
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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