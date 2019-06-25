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РИА Новости

В Самарской области подняли по тревоге спецназ ЦВО

Вчера, 10:41
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа поднят по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боевой готовности в ЦВО, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Подразделения соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, подняты по тревоге в рамках проводимой в соответствии с решением верховного главнокомандующего внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО", - говорится в сообщении.
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24 июня, 18:20
В Минобороны рассказали о задачах миротворцев в ходе проверки ЦВО
Отмечается, что военные выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Сообщается, что водители на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" совершили марш в район сосредоточения протяженностью около 100 километров. Разведчики отрабатывают тактические действия по борьбе с диверсантами условного противника, а также задачи по усилению охраны важных гособъектов.
"В мероприятиях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих соединения специального назначения, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
24 июня, 17:43
Около 150 тысяч военнослужащих принимают участие во внезапной проверке ЦВО
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Центральный военный округВоздушно-десантные войска РоссииСамарская областьРоссияОбщество
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