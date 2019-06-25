В Самарской области подняли по тревоге спецназ ЦВО

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа поднят по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боевой готовности в ЦВО, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Подразделения соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, подняты по тревоге в рамках проводимой в соответствии с решением верховного главнокомандующего внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Сообщается, что водители на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" совершили марш в район сосредоточения протяженностью около 100 километров. Разведчики отрабатывают тактические действия по борьбе с диверсантами условного противника, а также задачи по усилению охраны важных гособъектов.

"В мероприятиях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих соединения специального назначения, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".