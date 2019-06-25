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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:17
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© AP Photo / Hassan AmmarМальчик с флагом Сирии в Алеппо
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо
© AP Photo / Hassan Ammar
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 11, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции Хама", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 523. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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