Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 11, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции Хама", - говорится в бюллетене.