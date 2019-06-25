В моногородах Ивановской области создадут более 150 новых рабочих мест

ИВАНОВО, 25 июн – РИА Новости. В Ивановской области при участии Фонда развития моногородов планируется осуществить два инвестиционных проекта, предусматривающие создание более 150 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Общая сумма займов у фонда составит 165 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о проекте создания ткацкого производства хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля в моногороде Наволоки и о проекте по производству льноволокна для прядильных производств в Юже.

В пресс-службе сообщили, что решения о поддержке проектов принято в рамках рабочей поездки представителей ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым в Ивановскую область.

Представитель пресс-службы отметил, что корпорация МСП отобрала еще четыре перспективных проекта в регионе, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка общим объемом 55,4 миллиона рублей, а объем инвестиций в проекты области может превысить 87 миллиона рублей.