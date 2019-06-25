В моногородах Ивановской области создадут более 150 новых рабочих мест

ИВАНОВО, 25 июн – РИА Новости. В Ивановской области при участии Фонда развития моногородов планируется осуществить два инвестиционных проекта, предусматривающие создание более 150 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Общая сумма займов у фонда составит 165 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о проекте создания ткацкого производства хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля в моногороде Наволоки и о проекте по производству льноволокна для прядильных производств в Юже.
В пресс-службе сообщили, что решения о поддержке проектов принято в рамках рабочей поездки представителей ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым в Ивановскую область.
Представитель пресс-службы отметил, что корпорация МСП отобрала еще четыре перспективных проекта в регионе, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка общим объемом 55,4 миллиона рублей, а объем инвестиций в проекты области может превысить 87 миллиона рублей.
"Мы делаем это в том числе для того, чтобы узнать, как работают институты развития, познакомить наши предприятия и малый бизнес с действующими мерами поддержки. У нас по каждому есть набор проектов. Для нас важны все ресурсы группы ВЭБ, поскольку качество жизни, рост благосостояния граждан – это то, ради чего мы работаем", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. -0-