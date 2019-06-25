Презентация книги "Слово как оружие" к 50-летию со дня рождения О. Бузины

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26 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Слово как оружие", посвященная 50-летию со дня рождения известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.