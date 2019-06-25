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РИА Новости

Презентация книги "Слово как оружие" к 50-летию со дня рождения О. Бузины

Вчера, 09:51
16
26 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Слово как оружие", посвященная 50-летию со дня рождения известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.
Участники:
- мать Олеся Бузины Валентина БУЗИНА;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- экс-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ;
- президент Международной славянской академии Сергей БАБУРИН;
- заместитель председателя Комитета по культуре ГД РФ Сергей ШАРГУНОВ;
- член Комитета по международным делам ГД РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК,
- журналист, редактор-составитель книги "Слово как оружие" Елена ВАВИЛОВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, сокоординатор Международного конкурса им. О. Бузины Владимир ЛЕПЕХИН;
- министр связи ДНР Виктор ЯЦЕНКО;
- руководитель Центра миротворческих инициатив Денис ДЕНИСОВ;
- глава "Почты Донбасса" Денис НЕУДАЧИН;
- председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса ШЕСЛЕР;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- поэт, журналист Петр АКАЕМОВ;
- боец ММА, депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф МОНСОН.

В презентации также примут участие известные российские и зарубежные журналисты, публицисты и политологи. В ходе мероприятия будет погашена почтовая марка, выпущенная в ДНР, посвященная Олесю Бузине. По окончании встречи участников ждет небольшой концерт в исполнении российской певицы Юлии Чичериной и российско-украинского музыканта и исполнителя песен Джанго.

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