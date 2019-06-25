Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вот эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном. То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу. Диалог нельзя вести под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле ", - сказал Рябков журналистам.
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".