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РИА Новости

Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами

Вчера, 09:17
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вот эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном. То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу. Диалог нельзя вести под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле ", - сказал Рябков журналистам.
Иран
Вчера, 06:40
Эксперт: санкции США против Ирана осложняют возможность переговоров
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".
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Дональд ТрампМИД РФСергей РябковМоскваРоссияИранСШАВ мире
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