Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили, в финансовых потерях, которые страна терпит из-за ухода российских туристов.
"Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию", — заявила она "Известиям".
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Бурджанадзе выразила сожаление, что в 2012 году грузинские власти не смогли наладить диалог с Москвой, а нынешнее руководство уже боится это делать, чтобы не потерять расположения западных союзников. Теперь же, по ее мнению, отношения с Россией трудно будет вернуть даже на докризисный уровень — тот, что был еще неделю назад.
"Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", — считает она.
Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Вечером 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты с 8 июля летать в Грузию. Туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров, сейчас в Грузии находится пять-семь тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше — самостоятельных. Согласно грузинской статистике, в прошлом году каждый пятый приехал из России.
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