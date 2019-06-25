Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T21:35Z
https://ria.ru/20190625/1555878569.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/37870/21/378702185_0:260:2827:1850_1036x0_80_0_0_dd0592304c89155980b3c5cd9a98b36e.jpg
РИА Новости

Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов

Вчера, 08:26
9887
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили, в финансовых потерях, которые страна терпит из-за ухода российских туристов.
"Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию", — заявила она "Известиям".
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
24 июня, 21:20
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бурджанадзе выразила сожаление, что в 2012 году грузинские власти не смогли наладить диалог с Москвой, а нынешнее руководство уже боится это делать, чтобы не потерять расположения западных союзников. Теперь же, по ее мнению, отношения с Россией трудно будет вернуть даже на докризисный уровень — тот, что был еще неделю назад.
"Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", — считает она.
Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 августа 2018
24 июня, 17:45
Володин назвал происходящее в Грузии борьбой радикалов за власть
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Вечером 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты с 8 июля летать в Грузию. Туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров, сейчас в Грузии находится пять-семь тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше — самостоятельных. Согласно грузинской статистике, в прошлом году каждый пятый приехал из России.
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
24 июня, 16:16
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
123153124
Обсудить 8
Михаил СаакашвилиНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Константин Косачев
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем "Союза"
Телеведущая Ольга Скабеева
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния