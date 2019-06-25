Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили, в финансовых потерях, которые страна терпит из-за ухода российских туристов.

"Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию", — заявила она "Известиям"

Бурджанадзе выразила сожаление, что в 2012 году грузинские власти не смогли наладить диалог с Москвой, а нынешнее руководство уже боится это делать, чтобы не потерять расположения западных союзников. Теперь же, по ее мнению, отношения с Россией трудно будет вернуть даже на докризисный уровень — тот, что был еще неделю назад.

"Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", — считает она.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.