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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Вчера, 08:03
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставители СЦКК и ОБСЕ в ЛНР
Представители СЦКК и ОБСЕ в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
Представители СЦКК и ОБСЕ в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла об одном обстреле со стороны ВС Украины за сутки.
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"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подвергся район населенного пункта Фрунзе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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