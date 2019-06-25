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РИА Новости

Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью

Вчера, 07:40
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить её грязью, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя первый день июньской сессии Ассамблеи.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Косачев отметил, что отличительной чертой первого дня июньской сессии ПАСЕ стала "беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей". Потому что вся дискуссия свелась к обсуждению того, быть или не быть России в ПАСЕ.
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"И, несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования (118 - за, 62 - против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". В ход беззастенчиво пошли все без исключения мифы и фейки, в выражениях не стеснялись. Особенно преуспели, кроме украинцев, британцы, в связке с грузинами (а куда без них) они и представили львиную долю поправок", - написал Косачев в Facebook.

Он также добавил, что впервые за последние пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения", в Ассамблее возобладали здравый смысл и чувство самосохранения.
Однако он выразил сожаления, что Ассамблее снова пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, такие как уважение к правам человека, внимание к иной точке зрения, уважение к коллегам и признание принципов равенства всех участников процесса.
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"Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии", - заявил сенатор. Косачев подчеркнул, что площадку ПАСЕ нельзя оставлять русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы. Добавив, что Европа и Совет Европы - общие. "Сегодня - второй из трёх дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ", - отметил сенатор, подчеркнув, что возвращение возможно только на принципах уважения друг к другу и равенства, без изъятия законно принадлежащих России в Ассамблее прав.
"Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы", - заключил Косачев.
Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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Возвращение России в ПАСЕКонстантин КосачевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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