Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить её грязью, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя первый день июньской сессии Ассамблеи.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Косачев отметил, что отличительной чертой первого дня июньской сессии ПАСЕ стала "беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей". Потому что вся дискуссия свелась к обсуждению того, быть или не быть России в ПАСЕ.

"И, несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования (118 - за, 62 - против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". В ход беззастенчиво пошли все без исключения мифы и фейки, в выражениях не стеснялись. Особенно преуспели, кроме украинцев, британцы, в связке с грузинами (а куда без них) они и представили львиную долю поправок", - написал Косачев в Facebook.

Он также добавил, что впервые за последние пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения", в Ассамблее возобладали здравый смысл и чувство самосохранения.

Однако он выразил сожаления, что Ассамблее снова пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, такие как уважение к правам человека, внимание к иной точке зрения, уважение к коллегам и признание принципов равенства всех участников процесса.

"Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии", - заявил сенатор. Косачев подчеркнул, что площадку ПАСЕ нельзя оставлять русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы. Добавив, что Европа и Совет Европы - общие. "Сегодня - второй из трёх дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ", - отметил сенатор, подчеркнув, что возвращение возможно только на принципах уважения друг к другу и равенства, без изъятия законно принадлежащих России в Ассамблее прав.

"Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы", - заключил Косачев.