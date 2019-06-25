Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T06:37Z
https://ria.ru/20190625/1555877378.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152557/86/1525578689_0:191:3660:2250_1036x0_80_0_0_24e4828f4801176c8b2b3ea43d0dafcf.jpg
РИА Новости

Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера

Вчера, 06:37
1206
© AP Photo / Charles DharapakРоберт Мюллер
Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Роберт Мюллер. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Голливудские звезды, среди которых Алисса Милано Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, сообщает газета New York Post.
По данным издания, пьеса под названием "Расследование: поиск правды в десяти актах" (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts) транслировалась в прямом эфире в 21.00 (4.00 мск).
На сайте, где выложена запись пьесы, сообщается, что сценаристом выступил Роберт Шенккан.
Ранее сообщалось, что звезды Голливуда, среди которых Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. При этом знаменитости на видео приводят в качестве доказательства доклад Мюллера, который, по их мнению, "ясно показывает сговор с Россией", однако, по их словам, этот доклад фактически никто не читал.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.
Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
Знак Голливуда
9 февраля 2018, 08:00
"На нас напали!" Голливуд в истерике из-за "вмешательства русских"
22520111
Обсудить 2
Роберт МюллерРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
РИА
Новости
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем "Союза"
Константин Косачев
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
Знак такси на автомобиле
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
Иран
Эксперт: санкции США против Ирана осложняют возможность переговоров
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния