Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Голливудские звезды, среди которых Алисса Милано Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, сообщает газета Голливудские звезды, среди которых Алисса Милано Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, сообщает газета New York Post

По данным издания, пьеса под названием "Расследование: поиск правды в десяти актах" (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts) транслировалась в прямом эфире в 21.00 (4.00 мск).

На сайте, где выложена запись пьесы, сообщается, что сценаристом выступил Роберт Шенккан.

Ранее сообщалось, что звезды Голливуда, среди которых Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. При этом знаменитости на видео приводят в качестве доказательства доклад Мюллера, который, по их мнению, "ясно показывает сговор с Россией", однако, по их словам, этот доклад фактически никто не читал.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.