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РИА Новости

В Мексике бандиты напали на силы самообороны

01:06
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МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Как сообщает портал Excelsior, засада была организована в районе поселка Эль-Камарон в муниципалитете Петатлан.
Кто организовал нападение на так называемых "общинных полицейских", пока не известно, сейчас к месту боя должны прибыть армия и морская пехота.
Отряды самообороны создают в Мексике местные жители в наиболее подверженных влиянию наркомафии местах, где зачастую ослаблен контроль со стороны армии и полиции. Однако центральные власти Мексики достаточно настороженно относятся к подобным силовым формированиям. Зачастую их подозревают в деятельности в пользу конкурентов тех или иных картелей, которая якобы преподносится как борьба с организованной преступностью.
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