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РИА Новости
Туризм

В Канаде пассажирку забыли в самолете после приземления

Вчера, 03:10
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© Depositphotos / aetbИспуганная девушка
Испуганная девушка
© Depositphotos / aetb
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Пассажирку рейса Торонто-Квебек забыли ночью в самолете, сообщает The Sun.
Тиффани Адамс летела домой в Торонто, в дороге она задремала и в итоге проснулась одна в запертом самолете. Пассажирка написала пост в соцсетях о том, как ей было страшно, так как она не могла зарядить телефон, чтобы позвонить кому-нибудь и попросить о помощи.
Адамс начала обыскивать борт, обнаружила фонарик, смогла открыть дверь самолета, но выбраться из него не получилось - выход был расположен высоко над землей.
Какое-то время она подавала сигналы фонариком. В результате ее заметил водитель грузовика, развозящего багаж.
Сотрудники авиакомпании отвезли пассажирку домой.
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