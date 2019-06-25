В Канаде пассажирку забыли в самолете после приземления

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Пассажирку рейса Торонто-Квебек забыли ночью в самолете, сообщает The Sun.
Тиффани Адамс летела домой в Торонто, в дороге она задремала и в итоге проснулась одна в запертом самолете. Пассажирка написала пост в соцсетях о том, как ей было страшно, так как она не могла зарядить телефон, чтобы позвонить кому-нибудь и попросить о помощи.
Адамс начала обыскивать борт, обнаружила фонарик, смогла открыть дверь самолета, но выбраться из него не получилось - выход был расположен высоко над землей.
Какое-то время она подавала сигналы фонариком. В результате ее заметил водитель грузовика, развозящего багаж.
Сотрудники авиакомпании отвезли пассажирку домой.