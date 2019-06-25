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РИА Новости

Международный военно-технический форум "Армия"

01:00
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Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.
Форум "Армия" представляет собой комплексное мероприятие, которое помимо основной экспозиции включает в себя специальные проекты – международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК "Интеллектуальные промышленные технологии 2019" и специализированную экспозицию "Инновационный клуб".
Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
Начиная с 2015 года Форум "Армия" подтверждает свой статус одной из ведущих выставок вооружения и техники и авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.
В 2018 году Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходил с 21 по 26 августа.
На его полях проводилась "Неделя национальной безопасности". За шесть дней на обеих площадках побывало свыше одного миллиона человек. Мероприятия проходили на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и на Северном флоте.
В работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.
В форуме приняли участие 1254 предприятия и организации, которые представили 26 459 образцов продукции военного и двойного назначения.
Одним из ключевых событий форума стало подписание Минобороны России свыше 30 государственных контрактов с 20-ю предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 130 миллиардов рублей.
Среди них – закупка Минобороны России партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на универсальной гусеничной платформе "Армата", а также 130 модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и около 60 модернизированных бронетранспортеров БТР-МДМ для Воздушно-десантных войск.
Пятый Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет c 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". В рамках форума состоится масштабная научно-деловая программа, объединяющая более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям.
Демонстрационная программа традиционно станет грандиозным зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.
В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций, а с 28 по 30 июня – для всех желающих. Посетители "Армии-2019" смогут посмотреть шоу "Вежливые люди", в рамках которого будут продемонстрированы новейшие образцы российского вооружения – артиллерии, бронетехники, систем ПВО, вертолетов и самолетов. В рамках "Мастер-классов военных специалистов" пройдут показательные выступления экипажей на танках Т-72БЗ и Т-80У, а также мастер-классы воздушной акробатики и управления парашютом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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