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РИА Новости
Камчатский край

Локальное отопление появилось в детсадах Петропавловска-Камчатского

Вчера, 20:44
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления
Радиатор отопления
© Depositphotos / Georg.S.V
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Отопительный сезон завершился в понедельник в Петропавловске-Камчатском, но по инициативе депутатов краевого парламента запущена система локального отопления в 10 школах и 37 детских садах; с учетом климатических особенностей Камчатки такой эксперимент проходит впервые в России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.
"24 июня в домах и на других социальных объектах Петропавловска-Камчатского отключили отопление и начали отключать горячую воду. Еще до этого в 47 школах и детсадах установили водяные теплообменники либо электрокотлы. По инициативе депутатов на проект было выделено свыше 100 миллионов рублей, в итоге впервые этим летом в ряде образовательных учреждений обеспечена комфортная температура", - уточнил собеседник агентства.
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Он привел также слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко о том, что основная работа по установке локальных отопительных систем и приборов погодного регулирования проведена в Петропавловске-Камчатском в 2018 году, но осенью лишь некоторые учреждения смогли в тестовом режиме испытать это оборудование.
"Поэтому первые массовые результаты работы проекта мы увидим сейчас, после отключения центрального отопления. Мною дано поручение комитетам по строительству и по социальной политике проехать, проверить результаты запуска локального отопления в каждом из 47 учреждений. Там, где сбои – организовать работу над ошибками. А наиболее успешный опыт обобщить для распространения. Потому что мы намерены продолжать проект до тех пор, пока не будут оснащены абсолютно все учреждения образования на Камчатке", - сказал Валерий Раенко.
По его словам, в 2019 году 40 миллионов рублей направят на оснащение еще семи школ краевой столицы, а также шести детских садов и школ Елизовского района, пилотных учреждений в Усть-Камчатском и Мильковском районах.
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По информации синоптиков, на юге Камчатского края температура ночью держится на отметке +3, +8 градусов, днем - максимум + 13 градусов. При этом из-за циклона в Охотском море всю последнюю неделю на полуострове шли дожди.

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