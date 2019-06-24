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РИА Новости

Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки

Вчера, 20:27
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны Перу Хосе Уэрта Торрес скончался от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки.
В заявлении ведомства говорится, что 71-летний министр прибыл с визитом в регион Амасонас на севере страны для проверки наблюдательных постов. Во время инспекции он потерял сознание и был доставлен на вертолете в госпиталь.
Несмотря на оказанную экстренную помощь, министр скончался в понедельник в 10.00 (17.00 мск).
Уэрта Торрес возглавил минобороны в апреле 2018 года в правительстве президента Мартина Вискарры.
Алан Гарсия
17 апреля, 17:51
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