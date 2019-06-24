Шахназаров предложил Минкульту поддержать дубляж российских фильмов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Интернет является одной из лучших площадок для продвижения российского кино за рубеж, картины желательно дублировать хотя бы на английский язык - для этого в Минкультуры можно создать специальную программу, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Надо дублировать, надо не только субтитрировать, надо дублировать картины. Вот на это надо выделять деньги. Если мы хотим, конечно, продвигать через интернет, а, я думаю, именно это будущее, потому что в прокат реально, на мой взгляд, нас не пустят... Это на сегодняшний день невозможно. А вот через интернет можно. Но для этого желательно, конечно, дублировать. И, может быть, вам в министерстве культуры какую-то программу составить вот для поддержки именно дубляжа картин. Это на самом деле не так дорого сегодня", - сказал Шахназаров в эфире передачи "Диалог" на телеканале " Россия 24 ".

Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, что три года назад Минкультуры включили в правила предоставления государственной субсидии фильмов обязательное создание титров на иностранном языке.

"Если у вас есть какие-то исторические фильмы, которые имеют большой потенциал просмотра с дубляжом либо на языке, давайте посмотрим. Мне кажется, это правильно. Давайте, мы поддержим... Подготовьте предложение", - сказал министр.