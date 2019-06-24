Суд на Урале заблокировал 17 сайтов с поддельными дипломами вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге заблокировал 17 сайтов, на которых продавали поддельные дипломы об окончании высших учебных заведений, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

"Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа", - говорится в сообщении.