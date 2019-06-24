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РИА Новости
Новости Подмосковья

На подмосковных стройках устранили 297 нарушений за неделю

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Александр КряжевРабочие утепляют фасад строящегося жилого дома
Рабочие утепляют фасад строящегося жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора обнаружили 358 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства в период с 17 по 23 июня. Об этом сообщил телеканал "360".
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Начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что за прошедшую неделю на территории Московской области по предписаниям инспекторов устранено 181 нарушение строительных норм и правил, а также приведено в порядок 37 стройплощадок. Кроме того, ликвидированы 48 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также исключено 31 иное нарушение. Строительные компании оперативно устранили 297 ранее выявленных нарушений.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзор Московской областиМосковская область
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