На подмосковных стройках устранили 297 нарушений за неделю

Начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что за прошедшую неделю на территории Московской области по предписаниям инспекторов устранено 181 нарушение строительных норм и правил, а также приведено в порядок 37 стройплощадок. Кроме того, ликвидированы 48 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также исключено 31 иное нарушение. Строительные компании оперативно устранили 297 ранее выявленных нарушений.