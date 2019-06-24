На подмосковных стройках устранили 297 нарушений за неделю

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора обнаружили 358 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства в период с 17 по 23 июня. Об этом сообщил телеканал "360".
Начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что за прошедшую неделю на территории Московской области по предписаниям инспекторов устранено 181 нарушение строительных норм и правил, а также приведено в порядок 37 стройплощадок. Кроме того, ликвидированы 48 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также исключено 31 иное нарушение. Строительные компании оперативно устранили 297 ранее выявленных нарушений.