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РИА Новости
Камчатский край

На Камчатке откроют семь "Точек роста"

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Власти Камчатки в сентябре откроют в семи сельских школах центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", на их создание в рамках нацпроекта "Образование" получена субсидия порядка 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого правительства.
Он уточнил, что в рамках нацпроекта на Камчатке действуют восемь региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "Поддержка семей, имеющих детей", "Социальная активность", "Новые возможности для каждого".
"На создание центров "Точка роста" из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере порядка 12 миллионов рублей. Еще одна субсидия - более 8 миллионов рублей - выделена Камчатскому краю на обновление материально-технической базы Елизовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также школы-интерната для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском", - сообщила министр образования и молодежной политики региона Александра Короткова.
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