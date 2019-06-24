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РИА Новости

Министр обороны Египта назвал ВТС с Россией опорой в искоренении терроризма

Вчера, 16:35
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Египта с Россией - надежное подспорье для искоренения терроризма на севере и в центральной части Синая, восстановления региональной стабильности, заявил министр обороны и военной промышленности арабской республики Мухаммад Ахмед Заки на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в понедельник.

"Достигнутый нами прогресс во всех областях военного и военно-технического сотрудничества, начатых благодаря инициативе президентов России и Египта, подчеркивает наше стремление продолжить развитие этого сотрудничества. Оно являет собой надежную опору усилиям Египта в борьбе за искоренение терроризма на севере и в центральной части Синая и в восстановлении региональной безопасности и стабильности", - сказал Заки.

"Вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся в результате продолжающегося роста нестабильности на Ближнем Востоке, требуют от всех напряженной работы по решению важных вопросов в этом регионе для восстановления безопасности и региональной стабильности", - добавил он.
Министр отметил, что "речь идет о поддержании безопасности в самом широком смысле этого слова с учетом особенностей каждого сообщества и народа". "А также - неприятии вмешательства во внутренние дела других стран в обход ООН под различными предлогами", - подчеркнул Заки.
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Он выразил Шойгу глубокую признательность за личную поддержку потребностей Египта "в укреплении всех направлений военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами", поблагодарил российского коллегу за приглашение принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
"Эта встреча создает благоприятные условия и подходящую атмосферу для реализации нашего стремления в поддержании контактов и проведения периодической сверки перспективных планов в целях развития всех направлений военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Заки.
По его оценке, достижение целей расширения взаимовыгодного сотрудничества за столь короткий срок интенсивной совместной работы во всех областях военного и военно-технического сотрудничества опирается на прочный фундамент дружбы и давних отношений, связывающих народы двух стран. "Из них мы черпаем положительную энергию и силы для поддержки наших совместных усилий по распространению культуры, мира и противостоянию терроризму и экстремизму в зонах конфликтов", - заключил Заки.
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