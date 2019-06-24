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РИА Новости

Круглый стол по итогам саммита G20

Вчера, 16:28
24
1 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?".
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ.

27–28 июня в Осаке пройдет саммит "Большой двадцатки", в котором запланировано участие Президента России Владимира Путина. Об итогах саммита, о вызовах для мировой экономики, которые провоцируют США торговыми войнами и санкционной политикой, ломая сложившуюся политическую архитектуру, а также о встречах и обсуждениях на полях саммита пойдет речь в рамках круглого стола.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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