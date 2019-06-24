Авиакомпания Myway Airlines вернет деньги за отмененные рейсы в Россию

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Myway Airlines сообщила, что получила от российской стороны уведомление о запрете прямых полетов после 8 июля, авиаперевозчик вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы в аэропорт "Жуковский".

Ранее Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Авиакомпания Myway Airlines получила от Агентства гражданской авиации присланное министерством транспорта России уведомление, согласно которому с 8 июля грузинским авиакомпаниям запрещается осуществление полетов в Россию. Myway Airlines начинает процесс возвращения билетов на летний навигационный сезон. Всем пассажирам будет полностью возвращена оплаченная сумма", - говорится в заявлении авиакомпании, размещенном в понедельник в Facebook.

Myway Airlines - новая грузинская авиакомпания, которая совершает рейсы из Тбилиси в аэропорт "Жуковский", расположенный в Московской области. Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.