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РИА Новости

Авиакомпания Myway Airlines вернет деньги за отмененные рейсы в Россию

Вчера, 15:34
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ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Myway Airlines сообщила, что получила от российской стороны уведомление о запрете прямых полетов после 8 июля, авиаперевозчик вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы в аэропорт "Жуковский".
Ранее Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
"Авиакомпания Myway Airlines получила от Агентства гражданской авиации присланное министерством транспорта России уведомление, согласно которому с 8 июля грузинским авиакомпаниям запрещается осуществление полетов в Россию. Myway Airlines начинает процесс возвращения билетов на летний навигационный сезон. Всем пассажирам будет полностью возвращена оплаченная сумма", - говорится в заявлении авиакомпании, размещенном в понедельник в Facebook.
Myway Airlines - новая грузинская авиакомпания, которая совершает рейсы из Тбилиси в аэропорт "Жуковский", расположенный в Московской области. Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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