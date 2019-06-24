"Белнефтехим" заявил о сложностях на ряде заводов из-за "грязной" нефти

Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото

Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя белорусского концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что на некоторых предприятиях отрасли возникла "крайне сложная финансовая ситуация" из-за поставок некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" - им пришлось снизить загрузку, привлечь кредиты, частично приостановить соцпрограммы.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. Белорусские НПЗ были вынуждены наполовину сократить загрузку. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Стороны реализуют поэтапный план очистки трубопроводов от загрязненной нефти.

"Во втором квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы", - сказала Гурина ведомственному журналу концерна. Текст интервью опубликован на сайте издания "Вестник Белнефтехима" в понедельник.