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РИА Новости

"Белнефтехим" заявил о сложностях на ряде заводов из-за "грязной" нефти

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя белорусского концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что на некоторых предприятиях отрасли возникла "крайне сложная финансовая ситуация" из-за поставок некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" - им пришлось снизить загрузку, привлечь кредиты, частично приостановить соцпрограммы.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. Белорусские НПЗ были вынуждены наполовину сократить загрузку. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Стороны реализуют поэтапный план очистки трубопроводов от загрязненной нефти.
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"Во втором квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы", - сказала Гурина ведомственному журналу концерна. Текст интервью опубликован на сайте издания "Вестник Белнефтехима" в понедельник.
Также, по ее словам, "вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами".
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