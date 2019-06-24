Украинских силовиков затравили за танец под песню "Офицеры, россияне"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора"* Сергея Стерненко возмутил выбор музыкального сопровождения во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом он рассказал в ролике на Бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора"* Сергея Стерненко возмутил выбор музыкального сопровождения во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом он рассказал в ролике на YouTube

Стерненко приводит кадры, снятые женой одного из военных. На них нацгвардейцы во время неофициальной части мероприятия танцуют под песню "Офицеры" Олега Газманова. Националиста возмутил тот факт, что украинские военные слушают композицию российского певца. Он назвал поведение харьковчан "позором и стыдом".

По его словам, "эту ситуацию нельзя оставить просто так". Радикал выразил надежду, что присутствующих на ролике выпускников академии уволят.

"Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?" — написал Стерненко.

После публикации ролика интернет-пользователи Украины стали оставлять под ним агрессивные комментарии.

"Это не граждане Украины", — считает Nick GIN.

При этом некоторые комментаторы не согласились с мнением Стерненко.

"Ты о чем? Кого они предали? Музыку русскую слушали", — высказался Alex Black.