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РИА Новости

Украинских силовиков затравили за танец под песню "Офицеры, россияне"

Вчера, 15:25
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора"* Сергея Стерненко возмутил выбор музыкального сопровождения во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом он рассказал в ролике на YouTube.
Стерненко приводит кадры, снятые женой одного из военных. На них нацгвардейцы во время неофициальной части мероприятия танцуют под песню "Офицеры" Олега Газманова. Националиста возмутил тот факт, что украинские военные слушают композицию российского певца. Он назвал поведение харьковчан "позором и стыдом".
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По его словам, "эту ситуацию нельзя оставить просто так". Радикал выразил надежду, что присутствующих на ролике выпускников академии уволят.
"Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?" — написал Стерненко.
После публикации ролика интернет-пользователи Украины стали оставлять под ним агрессивные комментарии.
"Это не граждане Украины", — считает Nick GIN.
При этом некоторые комментаторы не согласились с мнением Стерненко.
"Ты о чем? Кого они предали? Музыку русскую слушали", — высказался Alex Black.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеОлег ГазмановХарьковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это демократия. Тут нельзя слушать неодобренную правосеками музыку, говорить на неприятном правосекам языке, носить ненравящиеся правосекам символы, праздновать трагические для правосеков праздники... Ну, это называется "свобода".
24 июня, 16:35
yaroslavyev
2200001
А как приятно, что и на Украине есть места, где слушают хорошие русские песни!
24 июня, 16:19
salivina
1300000
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