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РИА Новости

США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД

Вчера, 15:08
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США считают, что Иран использует "ядерный шантаж" в отношении стран, которые остались в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заявил спецпредставитель США Брайан Хук.
"Иран прибегает к использованию ядерного шантажа в отношении стран, которые остаются в СВПД. Они высказывали угрозы", - заявил Хук журналистам в ходе телефонного брифинга из Омана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Города мира. Тегеран
Вчера, 15:05
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил.
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность конфликта между США и Ираном не исчезла, Москва призывает Вашингтон взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:47
Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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