Молдавия может получить макрофинансовую помощь от ЕС, заявил евродепутат

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Евродепутат Зигфрид Мурешан, приехавший в Кишинев в составе делегации комиссии по международным делам ПАСЕ, сообщил в понедельник журналистам, что Кишинев может получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в ближайшие месяцы.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.

"Мы всегда говорили, что эти деньги будут переданы Молдавии сразу после выполнения условий. Сегодня, после разговоров с правительством, мы увидели полную готовность выполнить эти условия, поэтому первая часть транша может быть перечислена в ближайшие несколько месяцев", - заявил Мурешан.

По его словам, правительство экс-премьера Павла Филипа за три года не смогло выполнить условий, которые касаются борьбы с коррупцией, реформой избирательной системы, расследованию выводы средств из банковской системы и так далее. При этом Мурешан считает, что правительство Санду может выполнить все условия и получить всю полагающуюся сумму в течение одного года.