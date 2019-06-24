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РИА Новости

Молдавия может получить макрофинансовую помощь от ЕС, заявил евродепутат

Вчера, 14:54
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Евродепутат Зигфрид Мурешан, приехавший в Кишинев в составе делегации комиссии по международным делам ПАСЕ, сообщил в понедельник журналистам, что Кишинев может получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в ближайшие месяцы.
Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.
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"Мы всегда говорили, что эти деньги будут переданы Молдавии сразу после выполнения условий. Сегодня, после разговоров с правительством, мы увидели полную готовность выполнить эти условия, поэтому первая часть транша может быть перечислена в ближайшие несколько месяцев", - заявил Мурешан.
По его словам, правительство экс-премьера Павла Филипа за три года не смогло выполнить условий, которые касаются борьбы с коррупцией, реформой избирательной системы, расследованию выводы средств из банковской системы и так далее. При этом Мурешан считает, что правительство Санду может выполнить все условия и получить всю полагающуюся сумму в течение одного года.
В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановление макрофинансовой помощи молдавской республике до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.
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