Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО, сообщает департамент информполитики главы региона.

Ранее прокуратура по данной информации организовала проверку. В пресс-службе регоператора - компании "Рифей" - РИА Новости сообщили, что территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде была очищена за сутки до эфира.

"Губернатор Евгений Куйвашев 24 июня на совещании с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами потребовал неукоснительного выполнения всех условий, необходимых для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора на территории Свердловской области. Глава региона дал ряд поручений регоператорам, областным ведомствам и муниципалитетам по повышению качества функционирования системы обращения с ТКО и по решению отдельных вопросов", - говорится в сообщении департамента.

В числе первоочередных задач, поставленных Куйвашевым, — завершение работы по актуализации баз данных жителей региона, четкое выполнение графиков вывоза мусора, проведение положенных перерасчетов жителям региона. Принимая во внимание, что основные претензии к местным властям касаются создания и содержания контейнерных площадок, губернатор поручил в короткие сроки провести совещания с участием представителей областного правительства, региональных операторов и глав муниципалитетов для снятия всех острых вопросов.

"Я с руководителями муниципалитетов проведу работу, этот вопрос на ближайшем совете глав будет заслушиваться одним из первых. Безусловно, я попрошу министерство энергетики и ЖКХ проследить, как выстраивается взаимодействие ваше с главами. Я ставил задачи по контейнерным площадкам, по приобретению современной техники. У вас деньги на это есть", — приводятся в сообщении слова Евгения Куйвашева, который обратился к представителям регоператоров.