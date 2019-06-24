Половина беженцев покинули "Эр-Рукбан", сообщил сирийский Красный Полумесяц

СОЛЬФЕРИНО (Италия), 24 июн - РИА Новости. Половина беженцев покинули сирийский лагерь "Эр-Рукбан", Сирийский Арабский Красный Полумесяц помогает им вернуться домой, сообщил старший советник по внешним связям САКП Зиад Мсаллати.

"Мы ездили в Рукбан несколько раз, множество конвоев вошли в лагерь. К этому моменту более 50% беженцев уже покинули лагерь и возвратились в свои города. САКП обеспечивал их безопасное возвращение домой", - заявил Мсаллати.

По его словам, САКП удалось помочь всем беженцам, организация пыталась удостовериться, что они смогут найти работу. САКП также занимается защитой беженцев на пути домой, что, по мнению Мсаллати, является непростым делом, учитывая нахождение в районе Эт-Танфа базы США.

"Есть разные факторы, которые находятся вне контроля САКП и которые влияют на процесс выхода из лагеря. Не всегда легко покинуть этот лагерь. Там есть американская база и нам нужно получить разрешение всех сторон, чтобы покинуть этот лагерь", - добавил Мсаллати.