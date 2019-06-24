Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:22Z
https://ria.ru/20190624/1555855555.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/82/1555858257_0:0:2789:1569_1036x0_80_0_0_f92b784e228311bf79387d91e512eaa5.jpg
РИА Новости

В Чечню доставили пять детей-сирот, найденных в сирийском лагере

Вчера, 14:22
359
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДевочки во время встречи с родственниками в аэропорту Грозного. 24 июня 2019
Девочки во время встречи с родственниками в аэропорту Грозного. 24 июня 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 24 июн – РИА Новости. Пять детей-сирот, вывезенных родителями в Сирию и спасенных при содействии руководства Чечни, доставили в Грозный, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пятеро российских детей доставлены на родину после обращения родственников, попросивших помочь в поисках детей. Глава региона поручил этот вопрос специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова. В результате удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. Накануне детей привезли в Москву. Девочек сопровождает тетя - Разет Ульбиева. Встречать детей в аэропорт приехали многочисленные родственники.
Ульбиева рассказала журналистам, что дети нуждаются в медицинской помощи. "Они болеют, у них истощение организма, три месяца они питались травой, после этого попали в лагерь, там было полегче", - поведала тетя. По ее словам, дети провели в Сирии пять лет. Полгода назад погибли их родители. С тех пор родственники старались вернуть детей. По ее словам, после обращения в главе Чечни Рамзану Кадырову удалось привезти их домой.
Член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по возвращению российских детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова рассказала РИА Новости, что пять сестер из Надтеречного района Чечни в возрасте от двух до тринадцати лет после гибели родителей находились в лагере беженцев в Сирии. "Девочки пережили все ужасы войны и скитаний на чужой земле, родители погибли полгода назад, дети остались одни", - рассказала Саратова.
Виды Сиднея
Вчера, 12:40
В Австралию вернулись восемь детей боевиков ИГ*
По ее словам, родственники обратились в рабочую группу, попросив помочь в возвращении детей. После длительной и кропотливой работы по установлению точного местонахождения, подготовки необходимых документов детей вернули. Саратова отметила, что на территории Сирии и Ирака, по данным рабочей группы, находится тысячи российских детей с матерями. "По последним данным, в нашем списке около 3 тысяч женщин и детей, более 2 тысяч из них – дети", - поведала Саратова.
Она подчеркнула, что в начале работы рабочей группы по возвращению детей не представляла масштабов этой ситуации. "Мы каждый день регистрируем заявления родственников вывезенных в Сирию и Ирак детей и женщин с просьбами о помощи", - говорит Саратова. По данным главы Чечни, с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезено 158 человек, среди которых 137 детей и 21 женщина.
Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
20 июня, 05:04
Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации
800011
Обсудить 0
Война в СирииРамзан КадыровЧечняСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Половина беженцев покинули "Эр-Рукбан", сообщил сирийский Красный Полумесяц
РИА
Новости
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Эксперт объяснил, зачем российской делегации возвращаться в ПАСЕ
Tez Tour фиксирует единичные аннуляции заявок на отдых в Грузии до 8 июля
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Валютная выручка от экспорта вооружений выросла на 45%
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Петр Порошенко
Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские парламентарии планируют приехать на форум в Москву
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД
Владимир Зеленский
Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния