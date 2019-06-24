В Чечню доставили пять детей-сирот, найденных в сирийском лагере

ГРОЗНЫЙ, 24 июн – РИА Новости. Пять детей-сирот, вывезенных родителями в Сирию и спасенных при содействии руководства Чечни, доставили в Грозный, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пятеро российских детей доставлены на родину после обращения родственников, попросивших помочь в поисках детей. Глава региона поручил этот вопрос специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова. В результате удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. Накануне детей привезли в Москву. Девочек сопровождает тетя - Разет Ульбиева. Встречать детей в аэропорт приехали многочисленные родственники.

Ульбиева рассказала журналистам, что дети нуждаются в медицинской помощи. "Они болеют, у них истощение организма, три месяца они питались травой, после этого попали в лагерь, там было полегче", - поведала тетя. По ее словам, дети провели в Сирии пять лет. Полгода назад погибли их родители. С тех пор родственники старались вернуть детей. По ее словам, после обращения в главе Чечни Рамзану Кадырову удалось привезти их домой.

Член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по возвращению российских детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова рассказала РИА Новости, что пять сестер из Надтеречного района Чечни в возрасте от двух до тринадцати лет после гибели родителей находились в лагере беженцев в Сирии. "Девочки пережили все ужасы войны и скитаний на чужой земле, родители погибли полгода назад, дети остались одни", - рассказала Саратова.

По ее словам, родственники обратились в рабочую группу, попросив помочь в возвращении детей. После длительной и кропотливой работы по установлению точного местонахождения, подготовки необходимых документов детей вернули. Саратова отметила, что на территории Сирии и Ирака, по данным рабочей группы, находится тысячи российских детей с матерями. "По последним данным, в нашем списке около 3 тысяч женщин и детей, более 2 тысяч из них – дети", - поведала Саратова.

Она подчеркнула, что в начале работы рабочей группы по возвращению детей не представляла масштабов этой ситуации. "Мы каждый день регистрируем заявления родственников вывезенных в Сирию и Ирак детей и женщин с просьбами о помощи", - говорит Саратова. По данным главы Чечни, с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезено 158 человек, среди которых 137 детей и 21 женщина.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.