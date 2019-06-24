Путин подписал указ об аппарате военного атташе при посольстве в Катаре

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ в Катаре, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны РФ постанавливаю... учредить аппарат военного атташе при посольстве РФ в Государстве Катар в следующем составе: а) военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе; б) помощник военного атташе", - говорится в тексте указа.

Путин поручил МИД РФ провести с Катаром обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратов военных атташе при посольстве РФ и Катаре и при посольстве Катара в России.